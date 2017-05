Grønt lys til Magasin

Byrådet har nu godkendt den lokalplan, der giver mulighed for, at Magasin kan rykke ind i Friis. Illustration: DEAS

AALBORG: En lokalplan, der styrker handlen i midtbyen.

Sådan blev lokalplanen for Friis betegnet på det seneste byrådsmøde, hvor den fik opbakning fra hele byrådet. Lokalplanen giver bl.a. grønt lys til to store udvalgsbutikker ikke mindst i form af Magasin med 9000 kvadratmeter, men også Hennes & Mauritz med en butik på 3000 kvadratmeter. Desuden giver planen mulighed for et helt nyt indgangsparti mod Nørregade, der skal sikre centret mere synlighed, ligesom der gives mulighed for udeservering i Fjordgade ud mod Gabels Torv i form af cafeen Dalle Valle.

- Det er en stor lokalplan, og vi har ventet længe på, at det kunne realiseres. Jeg tror også, at man fra DEAS Ejendomme ville have været hurtigere i gang, men der var nogle ting, der skulle afklares, sagde Hans Henrik Henriksen (S) med henvisning til DEAS, der overtog administrationen af Friis i sommeren 2015.

Mariann Nørgaard (V) venter også, at et nyt indgangsparti kan markere centret tydeligere, end tilfældet er i dag.

- Det vil skabe mere synlighed, det er jo lidt tilbagetrukket i dag, og jeg synes, at det er godt, at vi spiller med i tilknytning til Medborgerhuset, siger Mariann Nørgaard.

Tre udvalgsbutikker

Planloven giver kommunen mulighed for i perioden 2014-2017 at placere tre store udvalgsbutikker på over 2000 kvadratmeter, og her bruger man to skud i bøssen på Friis, der er ejet af Danica Pension

- Det er også et udtryk for en rigtig klog disposition, at vi i Aalborg Kommune bruger to af de tre muligheder, vi har for at lave store butikker, at vi bruger dem til at styrke midtbyen, som vi alle sammen bekymrer os rigtig meget om, sagde Per Clausen (EL).

I en indsigelse har Bygningsstyrelsen ønsket en høring af naboerne, inden der gives tilladelse til udeservering, men kommunen foretager ikke høring af naboerne.

Magasin ventes at åbne til foråret 2018.