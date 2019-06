Groth efter nederlag til Sverige: Jeg er rigtigt skuffet

MINSK: Danmarks bordtennislandshold for herrer kunne som ventet ikke matche det svenske ditto, da de tørnede sammen i semifinalen ved European Games fredag aften.

I en dyst bedst af fem kampe var det slut, da Sverige efter fire opgør havde bragt sig foran 3-1.

Nu venter i stedet en bronzekamp for det danske hold lørdag mod Portugal, der tabte sin semifinale med 0-3 mod Tyskland.

Danskerne kæmpede deres bedste, og Jonathan Groth slog den svenske verdensnier, men i det samlede billede var svenskerne lige en tand bedre.

- Først og fremmest er jeg rigtigt skuffet over, at vi ikke vandt, men vi må erkende, at Sverige var stærkere, siger Jonathan Groth.

- Vi havde en lille chance, da Anders Lind kom på 1-1 i sæt mod Mattias Falck i den fjerde kamp, men Mattias er bare en sindssyg topspiller.

I den indledende herredouble måtte Anders Lind og Tobias Rasmussen se sig slået af Jon Persson og Kristian Karlsson, der vandt 3-0 i sæt med cifrene 11-5, 12-10, 11-6.

Danskerne havde ellers to sætbolde i andet sæt, men da de blev formøblet, var resten en ekspeditionssag for svenskerne, der bragte sig på 1-0.

Så var presset stort på Groth, der skulle møde selveste Mattias Falck, der vandt VM-sølv i single for to måneder siden. Men Groth fortsatte de forrygende takter, der gav sølv i singleturneringen, og vandt 11-9, 11-6, 10-12, 11-7.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg vinder så mange singler i øjeblikket, men jeg spiller selvfølgelig på et højt niveau og taktisk klogt, men jeg synes heller ikke helt, at Mattias ramte sit niveau, vurderer Groth.

Dernæst skulle Tobias Rasmussen forsøge at levere sensationen mod Kristian Karlsson, men det var stor en mundfuld. Nederlaget kom til at lyde 6-11, 8-11, 7-11, og så førte Sverige 2-1 samlet.

Nu var Anders Lind pisket til at gentage Groths bedrift mod Mattias Falck for at tvinge matchen ud i den afgørende femte kamp, men Falck var for stærk.

Svenskeren bragte sig hurtigt foran 8-1 og vandt første sæt 11-5. Lind kom dog stærkt tilbage og vandt andet sæt med 11-8, men Falck afgjorde kampen til svensk fordel ved at vinde to næste sæt 11-5, 11-5.

- Jeg leverede en normal præstation og mod en spiller som ham, er jeg nødt til at lave noget spektakulært for at vinde. Det gjorde jeg ikke i dag, siger Anders Lind.

- Jeg blev for passiv, da det var lige, og jeg havde mine muligheder i starten af tredje sæt. Er man passiv mod en spiller som ham, er det hans point hver gang.

Nu venter for danskerne en bronzekamp, der er programsat til lørdag klokken 16 dansk tid.

