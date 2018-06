Grundskylden stiger overalt: Se hvor meget i din kommune

NORDJYLLAND: Grundskylden stiger fra 2017 til 2018 for både en-familiehuse og ejerlejligheder i 96 ud af de 98 kommuner i Danmark, og altså i samtlige 11 kommuner i Nordjylland.

Her lyder stigningen for en-familiehuse i gennemsnit på omkring fire procent eller 233 kroner, så den ender på 6110 kroner.

Den gennemsnitlige stigning på regionens ejerlejligheder er også omkring fire procent; det er 120 kroner, så den nu lander på 2936 kroner.

Det er lidt over et procentpoint lavere end landsgennemsnittet som er en stigning på omkring fem procent for både enfamilieshuse og ejerlejligheder.

I Nordjylland topper Rebild Kommune med en stigning på otte procent for enfamilieshuse, mens både Morsø og Himmerland Kommuner ligger lavest med kun to procents stigning. De ligger også lavest på landsplan sammen med Tønder Kommune.

Se herunder, hvordan grundskylden for enfamilieshuse i Nordjylland ændrer sig.

For ejerlejligheder ligger Vesthimmerland og Thisted lavest - ikke kun i Nordjylland, men i hele Danmark sammen med Ærø Kommune.

Kun i Billund (-2,7 pct.) og i Dragør (-0,8 pct.) kommuner falder grundskylden i 2018. I Slagelse (0,1 pct.), Egedal (0,5 pct.) og Aabenraa (0,9 pct.) kommuner stiger grundskylden mindst.