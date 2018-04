Gruppe bortfører en amerikaner og en canadier i Nigeria

En ukendt gruppe bortførte onsdag en amerikaner og en canadier i det nordlige Nigeria.

- Bortførerne dræbte to politifolk under angrebet, siger en talsmand for politiet.

Der sker ofte bortførelser i Nigeria. Langt hyppigst er det nigerianere, der kidnappes, men bortførelser af udlændinge er ikke usædvanlige.

- Udlændingene blev udsat for et bagholdsangreb af ukendte bevæbnede mænd, da de var på vej til hovedstaden Abuja fra byen Kafanchan i delstaten Kaduna, siger en talsmand for politiet.

- De var eskorteret af to politimænd, som kom ind i en intens skudkamp med bortførerne. Det endte med politifolkenes død, siger det statslige politis talsmand, Mukhtar Aliyu.

Amerikaneren og canadieren er investorer, som er med til at sætte solcelleanlæg op i landsbyer i Nigerias nordlige områder.

Sikkerhedsofficerer fra en særlig anti-kidnapningsenhed er nu blevet indsat i området for at sikre, at gerningsmændene bliver pågrebet og gidslerne bliver befriet, siger Mukhtar Aliyu.

En del banditter og lokale klanledere er tidligere blevet anholdt for bortførelser.

I februar sidste år blev to tyske arkæologer bortført i regionen. De blev senere sat på fri fod.

/ritzau/Reuters