Ubådssag: Kims Walls dødsårsag et mysterium

KØBENHAVN: Der er stadig ikke fundet nogen endelig dødsårsag vedrørende Kim Wall, oplyste specialanklager Jakob Buch-Jepsen tirsdag ved et retsmøde i ubådssagen.

Her er ubådsejer Peter Madsen sigtet for at have slået den svenske journalist ihjel, ligesom han mistænkes for usømmelig omgang med lig.

Han nægter sig skyldig i begge sigtelser.

En dommer besluttede, at Peter Madsen skal sidde varetægtsfængslet til 31. oktober.

Jakob Buch-Jepsen fortalte tirsdag i retten, at der er konstateret adskillige knivstik i Kim Walls skridt og i brystet. Der er blevet fundet 14 stik i underlivet.

Disse er påført "omkring dødens indtræden eller kort tid efter". Det kan ikke konkretiseres nærmere. Hoved, ben og arme er tilsyneladende blevet savet af, oplyste Jakob Buch-Jepsen.

Han tilføjede desuden, at man på en harddisk, der formentlig tilhører Peter Madsen, er blevet fundet videoer med henrettelser af kvinder ved hængning og ved afbrænding.

Videoerne er sandsynligvis virkelige, lyder det fra anklagemyndigheden.

Den sigtede Peter Madsen hævder, at andre personer har haft adgang til den harddisk, hvor videoerne er blevet fundet. Blandt andet har en praktikant haft adgang til både harddisken og Madsens computer.

Forsvarer Betina Hald Engmark mener ikke, at der er en bestyrket mistanke mod hendes klient. Hun mener, at han skal løslades.

Hun hæftede sig ved, at der i obduktionsrapporten er et blåt mærke på Kim Walls bagdel.

Det indikerer, at der kan være sket en ulykke: Altså at Wall er død som følge af at være blevet ramt i hovedet af en ubådsluge og et efterfølgende fald, sådan som Peter Madsen har forklaret.

Peter Madsen og Kim Wall sejlede ud om aftenen 10. august på ubåden "UC3 Nautilus". Ubåden blev fundet 11. august, og kort tid efter sank den. Dagen efter blev Peter Madsen varetægtsfængslet ved et lukket grundlovsforhør.

Ritzau livebloggede fra tirsdagens retsmøde - se bloggen herunder.

/ritzau/