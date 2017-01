ÅRHUS: OL-guldet skal følges op af en ny succes, når det danske håndboldlandshold i næste uge tager til VM i Frankrig.

Holdets mål er en plads i semifinalen og dermed adgang til kampene om medaljer, fastslår landstræner Gudmundur Gudmundsson på et pressemøde onsdag.

- Første delmål er, at vi meget gerne vil vinde puljen. Det er vigtigt for os, fordi så får man måske en lidt nemmere modstander i ottendedelsfinalen, ligesom det kan være til hjælp i kvartfinalen.

- Derfra er næste mål, at vi skal kæmpe om medaljer - altså vi skal kvalificere os til semifinalen, siger Gudmundur Gudmundsson.

Sammen med sit hold tog han tirsdag fat på VM-forberedelserne, som har base i Aarhus.

Inden afrejsen til Frankrig næste onsdag skal danskerne spille en træningsturnering - Bygma Cup - hvor modstanderne bliver Ungarn, Egypten og Island.

- Det bliver en fin mulighed for at komme til at spille mod nogle gode hold.

- Det bliver meget forskellige modstandere. Ungarn er et fysisk stærkt hold, Egypten plejer at spille meget offensivt og aggressivt, og så slutter vi mod Island, der igen er en anderledes modstander, siger Gudmundsson.

Danmarks første kamp i Bygma Cup spilles torsdag aften i Aalborg, hvor modstanderen er Ungarn.

Derefter gælder det Egypten i Skjern på fredag inden VM-generalprøven mod Island i Aarhus søndag aften.

/ritzau/