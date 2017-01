PARIS: Landstræner Gudmundur Gudmundsson har valgt at skifte ud i truppen, så skadede Mads Mensah Larsen afløses af reserven Niclas Kirkeløkke ved håndbold-VM.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) i en pressemeddelelse. Mads Mensah Larsen kan dog skiftes ind igen senere i turneringen.

- Vi har konstateret, at Mads Mensah har brug for noget pause, og derfor har vi valgt at sætte Niclas Kirkeløkke i spil, siger Gudmundur Gudmundsson.

Mads Mensah Larsen bliver i landsholdslejren, så han hurtigt kan bringes ind i truppen senere i turneringen.

Det er en forstrækning i maven, som tvinger den stærke bagspiller til en pause.

Han blev skadet under opvarmningen til kampen mod Egypten lørdag, og han måtte tidligt udgå af opgøret.

Niclas Kirkeløkke står dermed til slutrundedebut. Han står noteret for fem landskampe for Danmark hidtil.

GOG-backen kan komme i spil allerede mandag aften, når Danmark møder Sverige i den tredje kamp ved VM.

Kirkeløkke har som reserve været med ved VM fra start og har trænet med holdet hele tiden.

