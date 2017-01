PARIS: Med både Mads Mensah og Morten Olsen tvivlsomme til VM-kampen mod Sverige ser det efterhånden kritisk ud på håndboldlandsholdets playmaker-position.

Begge de danske spilstyrere blev ramt af en forstrækning mod Egypten lørdag aften, og det har tvunget landstræner Gudmundur Gudmundsson til at tænke i alternative løsninger før den vigtige nabokamp i Paris.

- Vi har alternativer, og vi har prøvet andre spillere på positionen under forberedelserne i træningslejren.

- Det kan for eksempel være Lasse Andersson eller Mikkel Hansen, men vi overvejer mange forskellige muligheder, siger Gudmundsson.

Landstræneren har søndag aflyst den almindelige håndboldtræning, og i stedet har han sendt sit mandskab af sted til en omgang styrketræning.

Senere på dagen er der frivillig skudtræning til dem, der måtte have behov for det, mens det danske holds lægestab har travlt med at behandle de sårede spillere i forsøget på at stable dem på benene inden mandag aften.

- Jeg taler med de to spillere senere søndag, og indtil da må fysioterapeuterne arbejde med dem. Jeg håber det bedste, det er næsten det eneste, jeg kan gøre.

- Hvis vi får brug for at skifte ud i truppen, gør vi det. Men det må vi kigge på senere, siger Gudmundur Gudmundsson.

Danmark møder Sverige mandag aften klokken 20.45.

/ritzau/