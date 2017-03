KØBENHAVN: Det danske herrelandshold i håndbold har med øjeblikkelig virkning fået en ny træner.

Islændingen Gudmundur Gudmundsson fratræder således sin stilling og overlader pladsen til Nikolaj Jakobsen.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) i en pressemeddelelse.

Rokaden skulle først være sket 1. august, hvor Gudmundssons kontrakt stod til at udløbe.

Afgående Gudmundsson kalder det for den mest optimale løsning.

- Jeg mener, at det er det bedste for landsholdet og for mig selv at træde tilbage som landstræner nu og give Nikolaj de bedste forudsætninger i overtagelsen af holdet.

- Nu kan jeg rette blikket mod mit fremtidige virke og de spændende udfordringer, der venter mig.

- Jeg vil gerne takke spillerne og staben for det gode samarbejde og de store oplevelser, vi har haft sammen, og jeg ønsker dem held og lykke i fremtiden, siger Gudmundsson.

I august førte han holdet frem til OL-guld i Rio, men ved EM- og VM-slutrunderne har han ikke ført landsholdet frem til metal.

Nikolaj Jakobsens første opgaver bliver fire EM-kvalifikationskampe i maj og juni.

/ritzau/