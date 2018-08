AALBORG: Det var glade, men trætte verdensmestre fra Gug Rope Skipping, som sent mandag aften landede i Aalborg Lufthavn og blev modtaget med champagne og snacks af et halvt hundrede pårørende og venner. Og der var god grund til at hylde pigerne. Ved VM i Kina hentede de 15 piger fra Gug fire guldmedaljer, to af sølv og to bronzemedaljer.

