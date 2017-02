DANMARK: Konkurrencen på det danske telemarked er utrolig stor, og især de små discount-selskaber er utrolig aktive i kampen om at trække flest kunder til sig og indfører hele tiden nye og billigere abonnementspakker.

Derfor kan det være sundt at undersøge markedet for mobilabonnementer fra tid til anden og se, om der er penge at spare eller nye tjenester at få ved at skifte selskab.

Én ting du dog skal have for øje, når du vælger et nyt teleselskab, er hvilket netværk, som selskabet benytter.

Der findes, som de fleste ved, tre forskellige udbydere af mobilnetværk herhjemme, henholdsvis TDC, Telia-Telenor og 3, og hver af dem kan fungere forskelligt alt efter din arbejdsplads/boligs placering, hvorvidt du pendler i bestemte områder osv.

Med andre ord har du formentlig fundet det netværk, som passer bedst for dig. Derfor har vi givert vores bud på det bedste abonnement på hvert af de tre netværker.

Hvor meget mobildata har du behov for?

Derfor har vi valgt de tre selskaber

Telmore

Telmores abonnement er med en pris på 129,- ikke det billigste på denne liste, men det er dog blandt de billigste på TDC’s netværk, som i flere tests er vurderet til det bedste net i Danmark.

Derudover har Telmore ry for at have en god og pålidelig kundeservice, og deres Truspilot-score ligger da også på 7,7.

Tjeep

Gigabird fra Tjeep er listens billigste, og for bare 89 kroner om måneden får du både fri tale og 20 GB data, hvilket burde række til langt de fleste.

Dette abonnement er ubetinget det bedste af de billige pakker lige nu - dog får de ikke en lige så høj score, når det kommer til anmeldelser fra brugere.

Plenti

Abonnementet fra Plenti kører på 3’s netværk, og selvom det er det net med færrest master, så leverer det stadig en fin oplevelse mange steder, dog bedst i byerne.

Til gengæld får du for bare 119 kroner pr. måned både fri tale og fri data på mobilen, herunder med 50 GB til internetdeling. Med andre ord er det her abonnement til dig, som ikke vil begrænses på mængden.

Som et stort plus har Plenti den højeste Truspilot-score af alle med sin imponerende karakter 9 ud af 10.

Kunne et af de her abonnementer være noget for dig, eller er der andre, du er mere vild med?