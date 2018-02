Guide til skatteåret: Hvad skal du huske og hvornår?

DANMARK: Det kan være svært, tidskrævende og måske en anelse kedeligt at sætte sig ind i det med skat. Og for nogle bimler beløb og procenttal rundt i rubrikkerne på Skats hjemmeside, og årsopgørelsen er noget, man gruer for.

Hvis du synes, at skatteåret er svært at holde overblik over, kommer her en tjekliste:

1. Få styr på forskudsopgørelsen

I begyndelsen af året skal du få styr på forskudsopgørelsen, som er et budget over dine forventede indtægter og udgifter i det kommende år.

Her skal du samtidig tjekke, hvad Skat har af oplysninger fra det forgangne år, siger Susanne Arvad, uvildig økonomisk rådgiver og direktør i Arvad Finanshus.

Det er nemlig på baggrund af de tal, at Skat estimerer din forskudsopgørelse for 2018.

- Så har man fået en lønstigning, lønnedgang, er kommet på dagpenge, gået på efterløn, eller er der sket en anden indkomstændring fra 2016 til nu, så bør man ændre sin forskudsopgørelse for 2018, siger hun.

2. marts: Nærlæs årsopgørelsen

Årsopgørelsen er Skats regnskab over, hvad du har tjent i det forgangne år. Og i år er den klar 12. marts, oplyser Skat.

Men det er vigtigt, at du selv går årsopgørelsen efter i sømmene, siger Susanne Arvad. For både computerprogrammer og mennesker kan lave fejl i indberetningerne, og samtidig kan Skat ikke vide alt om dig.

- Så vi opfordrer kunderne eller borgerne til at læse den grundigt og måske printe den ud, hvis det giver et bedre overblik, siger hun.

Det kan eksempelvis være, at du har ret til et befordringsfradrag, som Skat ikke kender til.

3. april: Betal, eller få penge tilbage

Hvis du skal have penge tilbage og har en almindelig årsopgørelse, udbetales de 10. april, oplyser Skat.

Har du derimod fået et skattesmæk, bør du betale det hurtigst muligt, siger Susanne Arvad.

For hvis du betaler i perioden mellem 1. januar og 2. juli, er renten på 1,7 procent. Men hvis du betaler efter 2. juli, skal du betale et fast procenttillæg på 3,7 procent.

- Så det er dyrt at skylde Skat penge, siger hun.

4. maj: Ret årsopgørelsen

Hvis du er almindelig lønmodtager og uenig i Skats årsopgørelse over dine indtægter og udgifter i 2017, skal du rette det senest 1. maj.

5. juli: Ret den udvidede selvangivelse

Den udvidede selvangivelse ligger også klar 12. marts, men har deadline 1. juli, oplyser Skat.

Den er dog kun aktuel, hvis du eller en ægtefælle driver erhverv eller har skatteforhold, som betyder, at du skal selvangive dine oplysninger, forklarer Susanne Arvad.

- Det kan eksempelvis være investeringer i udlandet, udlejning af bolig med videre, siger hun.

6. november: Få styr på næste år

I november kommer Skat med sin vurdering af, hvad du skal betale i skat næste år.

Her bør du tjekke, at det stemmer overens med dine egne forventninger - og tilpasse om nødvendigt, siger Susanne Arvad.

For ens rådighedsbeløb kan falde markant, hvis man allerede fra starten af året kommer bagud med skatten.

- Desværre går mange ikke ind og retter i deres forskudsopgørelse, fordi de tror, at Skats oplysninger må være rigtige. Men det er ofte gamle tal. Og derfor kan Skat ikke vide, at man er blevet gift, skilt, har købt en bolig, omlagt lån eller er steget i løn siden da, siger Susanne Arvad.

/ritzau fokus/