Guld-Harald foreviget - i bronze

FREDERIKSHAVN: Det nok mest berømte bysbarn, som er fostret i Frederikshavn, er uden sidestykke fiskehandler Kesses søn Harald med det senere så berømte tilnavn Guld-Harald.

Efter Harald Nielsens død fik pladsen uden for sportsarenaen Arena Nord for knap to år siden navnet Harald Nielsens Plads - og mandag aften blev pladsen fuldendt ved afsløringen af den meterhøje bronzestatue af den unge Harald, som i alle måder gør den legendariske fodboldspiller til et helt unikt velkomstmonument ved indgangen til sportsarena, som årligt gæstes af 450.000 mennesker.

