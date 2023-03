Guld & Rod satser på midtbyen: Åbner i historiske lokaler

AALBORG:Det har boet på Stenbukken 3A i City Syd i cirka otte år, men om lidt over en måned er det altså slut. I stedet rykker det populære genbrugsloppemarked, Guld & Rod, ind til midtbyen i nogle mildest talt historiske lokaler.

Guld og Rod flytter i starten af april ind i i Jens Bangs Stenhus, hvor Svaneapoteket før lå og havde ligget i 347 år (1666-2013).

- Vi har igennem længere tid arbejdet på at få ændret på vores profil og gøre vores koncept yngre, fortæller Jesper Petersen, der er direktør for Guld & Rod.

- Derfor flytter vi nu ind til byen for at ramme den yngre målgruppe, og vi kommer i stigende grad til at satse på "luksuslopper" som for eksempel brugt Royal Copenhagen og andre mærkevarer.

Når Guld & Rod lukker i City Syd og flytter til midtbyen, går de således fra at have 1000 kvadratmeter til at have 400 kvadratmeter fordelt på to etager i Jens Bangs Stenhus.

- Vi har fundet nogle helt unikke lokaler i Jens Bangs Stenhus. Vi kommer til at indrette det sådan, at du kan gå på opdagelsesrejse, selvfølgelig med respekt for det bevaringsværdige.

På de to etager kommer der til at være forskellige størrelser af stande - fra de almindelige, som du kender fra Stenbukken, til store showrooms.

Prisen på en stand ligger fra 150 kroner, oplyser Jesper Petersen.

Lige nu er det planen, at Guld & Rod skal åbne i starten af april i Jens Bangs Stenhus.

Du finder også Guld & Rod i Ringkøbing, Thisted, Brønderslev, Viborg og Ribe.