Eskild Ebbesen var meget stolt, da han lørdag aften blev optaget i sportens Hall of Fame som det 32. medlem.Det skete ved Sport 2016-showet i Herning.- Det er den ultimative ære for en atlet at blive optaget i Hall of Fame, siger den 44-årige tidligere letvægtsroer, der blandt andet vandt fem olympiske medaljer med letvægtsfireren i sin lange karriere.- Jeg har oplevet mange ting i min karriere, men det her er bestemt også helt specielt.- Tak til DIF (Danmarks Idrætsforbund, red.), Team Danmark og alle de atleter, også fra andre sportsgrene, som har støttet mig gennem karrieren, siger Eskild Ebbesen i en pressemeddelelse.Roeren er den danske atlet, der har vundet flest medaljer i OL-sammenhæng.I 1996, 2004 og 2008 blev det til guld med letvægtsfireren, mens han var med til at hente bronze i 2000 og 2012.Derudover var Eskild Ebbesen seks gange med til at blive verdensmester med båden, der fik tilnavnet Guldfireren.I 2013 modtog han international rosports største hæder, The Thomas Keller Medal, som den første dansker.Formanden for Hall of Fame-komitéen, Preben Kragelund, begrunder blandt andet valget af Eskild Ebbesen således:- Det, han har formået at præstere, er dybt imponerende. Eskild er indbegrebet af en vinder, og uanset hvem man er, om man er atlet eller ej, er Eskild Ebbesen en person, man kan se op til.- Han har været utrolig vigtig for den danske letvægtsfirer og for dansk sport, og han er i ordets sandeste forstand en kaptajn, siger Preben Kragelund./ritzau/