Guldkorn fra ny bog om kronprinsen

DANMARK: En ny bog "Under bjælken" tegner et portræt af kronprins Frederik. Bogen bygger på interviews med ham selv, familie og venner.

Læs her, hvad der blandt andet bliver fortalt:

Om barndommen:

Kronprins Frederik: Min bror var mere moden end jeg. Han kunne sagtens have været min storebror dengang. På et tidspunkt voksede han mig over hovedet. Det var jo helt forfærdeligt.

Prins Henrik: Allerede tidligt viste Frederik sig at være en rebel - svær at styre. Han kunne ikke tåle at blive dirigeret, eller at nogen bestemte over ham. Næsten alt, hvad jeg sagde, nægtede han at gøre.

Dronning Margrethe: Om aftenen, når de havde fået deres aftensmad klokken seks, og inden jeg selv gik ind og spiste middag klokken otte, så sad de i min fodende, om jeg så må sige, og så læste jeg højt for dem.

Om ungdommen:

Holger Foss (ven): Forsvaret har haft en utrolig stor betydning i Frederiks udvikling, tror jeg. Han har altid befundet sig godt i et system, hvor han så at sige har været uden navn og rang hele vejen op i geledderne, næsten i hvert fald.

Jeppe Handwerk (ven): Første gang jeg sådan rigtigt så den officielle side af Frederik, var en sommer på Gråsten i begyndelsen af 90’erne. Her mødte jeg en familie, hvor hierarkiet virkelig sprang en i øjnene - hvem går først op og tager mad. Det var overvældende at opleve.

Søren Bredvig (ven, tiden i Frømandskorpset): Jeg mødte jo Frederik første gang ude på lokummet og kunne jo godt se, hvem det var, så jeg sagde: "Okay!? Hvad laver du her?

Om mødet med Mary:

Kronprinsesse Mary: Frederik satte mig af i Porter Street i en taxa, og inden den forsvandt om hjørnet, bad han om mit telefonnummer. Jeg gav ham det og fik et lille godnatkys.

Kronprins Frederik: For mig var der bare noget uforklarligt tiltrækkende over hende. Først og fremmest et roligt væsen, og så måden hun bevægede sig på, hendes mørke stemme, som var utroligt fascinerende. Og så snakkede vi enormt godt sammen.

Om familielivet:

Kronprins Frederik: Altså, vi er begge to enige om, at når vi sætter os ved bordet, så sætter alle sig ordentligt. Så har vi ikke fjernsynet kørende. Vi har ikke telefon, vi kan spille på. Så er vi sammen, og der bliver talt og snakket.

Kronprinsesse Mary: Hvis man spørger nok, så giver han nogle gange efter og holder ikke fast i det, vi har aftalt. Så er det altså mig, der må sige: "Hov, vi har ingen iPads efter klokken dit eller dat".

Om fremtiden:

Ellen Hillingsø (veninde): Det er, som om Frederik bare falder mere og mere på plads understøttet af Mary, som er en kæmpe hjælp.

Per Thornit (tidligere hofchef): Hvis du klemmer ham for meget på alle de pligter og krav, der er omkring ham, så bliver han ubekvem og frustreret.

Kronprinsesse Mary: Frederik har ordene i sig, men han skal bare få det rigtigt fra hjernen til munden.

Kilde: "Under Bjælken - Et portræt af Kronprins Frederik", Gyldendal.

/ritzau/