Efter 39 år: Gummi Ole er solgt

NYKØBING: - Nej, det skal ikke hedde Gummi Jeppe. Gummi Ole er et navn, som folk husker. Især damerne. Der er mange på Sjælland, som griner højlydt i telefonen, når man præsenterer sig.

Lidt lummer værkstedshumor må være tilladt på en bagende sommerdag, hvor Ole Larsen har valgt at offentliggøre, at han har solgt sit dækfirma. Køber er Jeppe Frost fra Thisted, som vil videreføre, men også udbygge forretningen.

- Nu skulle det være. Jeg er blevet 68 og har haft firmaet siden 1979. Nu vil jeg gå og hygge mig hjemme i garagen med mine veteranbiler, men mon ikke, Jeppe ind imellem får brug for en afløser, siger Ole Larsen med et smil.

Det gør Jeppe Frost utvivlsomt, for han har tænkt sig at udnytte sin uddannelse som automekaniker. Han var ansat i Falcks Vejhjælp, men da denne flyttede fra Thisted til Nørre Sundby, blev der for langt at pendle.