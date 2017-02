SÆBY: To cyklister pådrog sig lettere kvæstelser, da de søndag formiddag kørte ind i en gummiged, der var på vej ud på Mølholtvej ved Sæby.

Uheldet skete ud for Mølholtvej 121.

- De to cyklister kunne heldigvis rejse sig op igen efter sammenstødet. Men da vore betjente kom frem til stedet, blev de lidt mistænksomme overfor føreren af gummigeden, fordi hans lugtede lidt af spiritus. Så han blæste alkometeret et stykke over det tilladte, fortæller vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

Han ønsker ikke at præcisere promillen, da den kan ændres, når en blodprøve skal fastslå den præcise promille, men han vil godt gå så langt som at kalde gummegedføreren "godt påvirket".

Og nu kan føreren altså se frem til en sigtelse for spirituskørsel i gummiged.