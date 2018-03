Guvernør indstiller test af selvkørende biler efter ulykke

Arizonas guvernør har suspenderet køretjenesten Ubers test af selvkørende biler i delstaten. Det sker efter en ulykke i sidste uge, der kostede en 49-årig kvindelig fodgænger livet.

I et brev til Ubers administrerende direktør, Dara Khosrowshahi, skriver guvernør Doug Ducey, at han har set politiets video fra ulykken.

Han tilføjer, at han finder videooptagelserne "forstyrrende og alarmerende", og at de derfor sætter spørgsmålstegn ved, om Uber fremover kan teste sine biler i delstaten.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Uber har brugt Arizona til at teste sine selvkørende biler i en længere periode. Det skyldes ikke mindst delstatens gode vejrforhold, åbne vejsystem og lempelige regulering.

I Arizona er det således ikke påkrævet, at selskabet rapporterer oplysninger om antallet af uheld til myndighederne.

Politiet i Arizona har frigivet en 22 sekunder lang video, der viser en kvinde, der går ud på en vej, lige før en Uber-bil rammer hende.

Bilen var selvkørende, men havde en person siddende bag rattet som backup, oplyser politiet.

Backup-chaufføren kigger ifølge politiet ned, da bilen rammer den 49-årige kvinde og virker chokeret over påkørslen.

Eksperter, der har set videoen, siger til nyhedsbureauet AP, at bilens sensorer burde have opfanget kvinden og stoppet bilen i tide.

Ulykken, der fandt sted i byen Tempe, er den første dødsulykke med en selvkørende bil i USA.

Uber valgte efter ulykken at stoppe alle test af selvkørende biler i både Arizona, Pittsburgh, San Francisco og Toronto.

The New York Times kunne fredag berette, at Ubers egne rapporter afslører, at selskabets selvkørende biler er fyldt med problemer.

Problemerne skulle blandt andet opstå, når bilerne passerer vejarbejde.

/ritzau/