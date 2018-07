Gyldne dråber fra Thy fik sølv

LONDON: Whiskyproducenterne fra Thy Whisky fik i går en flot anerkendelse af, at deres whisky kan måle sig med de helt store navne indenfor feltet. Thy Whisky, der produceres på slægtsgårdens Gyrup, modtog nemlig sølvmedaljer til to af deres flasker ved den årlige International Wine and Spirits Competition i London. Konkurrencen kan betegnes som det uofficielle verdensmesterskab indenfor spiritus, og med 400 dommere spiritus fra 90 lande må det siges, at det kræver noget at skille sig ud.

Det gjorde to flasker fra fra Thy, som de eneste danske, da medaljerne blev uddelt. En ’’klassisk sherryfadlagret’’ whisky samt en bøgerøget én af slagsen modtog den flotte hæder i London efter de mange dommeres votering.

- Særligt den sidste er meget anderledes end den almindelige skotske whisky. Så at de begge kommer hjem med medaljer er en lille sejr for, at vi kan have noget ægte dansk terroir (produktets stedbundne kendetegnende smag, red.) i vores single malt whisky, siger medindehaver af Thy Whisky Andreas Poulsen.

Det var 49. gang, at konkurrencen blev afholdt, og de mange dommere fra hele verden smager whiskyen som blindsmagning. Derudover bliver der foretaget en kemisk analyse, der skal sikre, at indholdet er ægte.