FARSTRUP: En gylletank i Farstrup ved Nibe kollapsede onsdag middag, og 800 kubikmeter gylle væltede ud i naturen. På et tidspunkt var der fare for, at de store mængder gylle ville forurene et vandløb, men det lykkedes Nordjyllands Beredskab at stoppe forureningen.

Det fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab i Aalborg, Søren Korsgaard.

- Vi har fået stoppet gyllen og dæmmet op for det, og lige nu er tre slamsugere i gang med at suge alt det op, vi kan, fortæller indsatslederen.

Miljøvagten er også tilkaldt, og han skal blandt andet vurdere, om gylleudslippet får konsekvenser for grundvandet.

- Vi skal have set på, hvor meget der siver ned i jorden, og hvad vi eventuelt kan gøre for at undgå det, siger Søren Korsgaard.