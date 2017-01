FARSTRUP: Op mod 800.000 liter gylle væltede ud, da en gylletank kollapsede på et landbrug i Farstrup ved Nibe kollapsede onsdag kort før middag.

På et tidspunkt var der fare for, at den store mængde gylle ville forurene et vandløb, men det lykkedes Nordjyllands Beredskab at stoppe forureningen.

Det fortæller indsatsleder Søren Korsgaard fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

- Vi har fået stoppet gyllen og dæmmet op for det, og lige nu er tre slamsugere i gang med at suge alt det op.

- Gylletanken kollapsede fuldstændig. Den ligger nu som en åben blomst, fortæller han.

Søren Korsgaard oplyser, at jorden er frosset, og derfor er risikoen for gyllenedsivning til grundvandet minimal, hvis det lykkes at fjerne gyllen hurtigt.

Nordjyllands Beredskab har sat ni mand ind, og miljøvagten i Aalborg Kommune deltager også i arbejdet.

Desuden har personale på kvægbruget reageret hurtigt og hjulpet til med deres udstyr.

- Det er medvirkende årsag til, at vi har inddæmmet gyllen, roser Søren Korsgaard.