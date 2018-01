Gymnasieelever genkender ikke billede af SU-svindel

Formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Jens Philip Yazdani, deler "på ingen måde" opfattelsen af, at der er et stort problem med elever, som snyder med SU'en.

- Der er sikkert enkelte personer, som har en moralsk karakter, der gør, at de ikke synes, det er forkert, siger Jens Philip Yazdani.

- Det tal, man kan dokumentere, ligger under en promille. Og så kan det godt være, at der er et skyggetal, men det er ikke noget, at vi fra elevside kan sige er særligt stort.

Ifølge Berlingske fusker flere studerende med deres bopælsadresse for på den måde at indkassere en højere uddannelsesstøtte, selv om de bor hjemme.

Tallene stammer fra et folketingssvar og viser konkret, at kun seks personer blev grebet i svindel med SU i 2015, mens tallet var steget til 54 i 2016 og igen steget til 66 personer de første ti måneder af 2017.

Tallene viser også, at det især er studerende med ikkevestlig baggrund, som snyder med SU'en. I 2017 havde 50 ud af de 66 personer anden etnisk baggrund end dansk.

Men heller ikke det billede genkender Jens Philip Yazdani, som selv har været elev på Aarhus-gymnasiet Langkær Gymnasium, hvor en stor del af eleverne har ikkevestlig baggrund.

- Jeg har selv gået på et gymnasie, hvor der er mange med anden etnisk baggrund end dansk, og jeg har på ingen måde en opfattelse af, at der er mange, som snyder med sin SU.

Både Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre siger til Berlingske, at der bør være mere kontrol med SU-snyderne og hårdere straffe.

- Jeg har ikke noget imod, at man kontrollerer folk, der snyder med deres SU, siger Jens Philip Yazdani.

- Når der er regler, skal de også følges. Men man blæser måske lidt en storm i et glas vand og laver et problem, som ikke er.

