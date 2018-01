Gymnasielever: Fordeling af elever bør ske både i top og i bund

Formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er ikke begejstret for, at man i Aarhus fremover skal fordele elever fra udsatte boligområder på byens syv gymnasier.

Formand Jens Philip Yazdani er enig i, at målet er bredt sammensatte og mangfoldige elevgrupper på gymnasierne. Men han mener, at det er en fælles udfordring, som der nu kun skal løses af den ene part.

- Man lægger op til, at ens rettigheder er forskellige, alt efter hvor ens adresse er, siger formand Jens Philip Yazdani.

- Hvis man har lagt sig fast på, at man vil have en skrap fordeling af elever i Aarhus, så synes vi i hvert fald, at det skal ske såvel i toppen som i bunden. Så kan man lige så vel se på ressourcestærke elever med akademikerforældre, siger han.

Region Midtjylland og alle STX-rektorer i Østjylland er enige om at justere de fordelingsregler, som gælder særligt for gymnasierne i Aarhus by.

Det betyder, at ansøgere fra "socialt udsatte og uddannelsesfremmede områder" i Aarhus skal fordeles jævnt på byens gymnasier.

Gymnasieelevernes formand mener, at der er andre løsninger, man kunne tage fat på. Det kan for eksempel være at flytte rundt på nogle uddannelsesretninger.

- Nogle af de gymnasier, som har en overvægt af elever med anden etnisk baggrund og socialt udsatte elever, har samtidig en HF-afdeling. Samtidig har nogle af de gymnasier med få af de elever en Team Danmark-afdeling.

- Måske kan man kunne bytte rundt og på den måde ændre elevtilstrømningen på en naturlig måde, siger han.

I interesseorganisationen Danske Gymnasier er formand Birgitte Vedersø tilfreds med, at man har fundet en model i Aarhus, der sikrer en mangfoldig elevsammensætning.

Men hun går ind for, at løsninger skal findes lokalt andre steder i landet. For der er udfordringer flere steder, som Birgitte Vedersø definerer sådan her:

- Eleverne kommer ikke til at møde andre end elever, der ligner dem selv, hvis vi ikke griber ind i forhold til den polarisering af skoler, der er undervejs i øjeblikket. Det er sundt for eleverne at møde en verden, de ikke kender, siger hun.

Ifølge Danmarks Statistik var mere end halvdelen af eleverne af anden oprindelse end dansk på 13 af landets i alt 290 gymnasier i 2016.

