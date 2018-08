Gymnasium har succes: Idræt og fællesskab får elever til at strømme til

FJERRITSLEV: I løbet af sommerferien er endnu flere nye studerende kommet til hos Fjerritslev Gymnasium.

- Der var et par stykker i dag, der ringede, fordi de havde fortrudt deres uddannelsesvalg, fortæller rektor Bjarne Edelskov, der glæder sig over at få endnu flere studerende ind på gymnasiet.

På gymnasiet har man formået at vende den negative tendens med faldende elevtal - og der er plads til endnu flere studerende, hvis man skulle få lyst til at blive elev på gymnasiet, fortæller Bjarne Edelskov.

Det er i særdeleshed gymnasiets profil med et væld af muligheder for både elever med interesse for idræt og e-sport, der har trukket mange til, vurderer Bjarne Edelskov.

Men det handler ikke kun om mulighederne for at dyrke det, man brænder for. Det handler også om, at gymnasiet har formået at profilere sig som et gymnasium for de elever, der drømmer om at holde ved følelsen af at være en del af et fællesskab, som man kender det fra efterskolerne. Den satsning har betydet, at rigtig mange nye elever er kommet til fra nær og fjern for at bo på kollegiet på Fjerritslev Kro.

- Vi har 26 elever på kollegiet lige nu, fortæller Bjarne Edelskov - i foråret lå antallet på 14 med udsigt til 11 nye kollegieelever.

Interessen for kollegiet har vist sig at være langt større end forventet. På gymnasiet glæder man sig over at have ramt jackpot - og der gøres alt for at sikre, at de unge får en fantastisk start i Jammerbugten. Af samme grund har Bjarne Edelskov lavet en aftale med borgmester Mogens Christen Gade om, at borgmesteren i bus vil vise kommunens nye borgere rundt.

Forrige uge holdt gymnasiet det første kollegiemøde, og stemningen var helt i top. Og hvor der tidligere kun var piger på kollegiet, er drengene nu også rykket ind.

De mange nye elever på kollegiet har dog betydet, at man fra gymnasiets side har besluttet at sadle om. Tidligere var Bjarne Edelskov selv tæt involveret, men med så mange nye studerende på kollegiet er opgaven blevet uddelegeret til en af skolens undervisere, der har erfaring med blandt andet efterskolelivet.

- Vi har uddannet en af vores undervisere til kollegielærer, fortæller Bjarne Edelskov, der er stensikker på, at det bliver en investering, der giver gevinst i mange år fremover.