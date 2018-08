Gymnasium introducerer mobilfri zone

MARIAGERFJORD: Fra og med det nye skoleår er det slut med, at 1. G-eleverne på Mariagerfjord Gymnasium sidder og tjekker mobiltelefonen i timerne.

Gymnasiet i Hobro har her efter sommerferien - i første omgang som et forsøg - indført "mobilhoteller" i alle klasselokaler.

Her tjekker eleverne deres mobiltelefoner ind i starten af hver time, så de slipper for at blive distraheret af indkommende beskeder - og dermed har i højere grad kan koncentrere sig om undervisningen.

Forsøget omfatter i første omgang kun 1G- og 1. hf-eleverne - og løber frem til slutningen af november.

Herefter vil forsøget blive evalueret, fremgik det af den orientering, de i alt 246 nye elever fik, da de forleden indfandt sig til deres første skoledag på Mariagerfjord Gymnasium.

Allerede på trappen blev det nye elever modtaget med store smil, høj musik og farverige velkomstskilte af deres kommende tutorer.

Senere blev de bl. a. introduceret for Projekt Netwerk, der efterhånden har kørt på gymnasiet i flere år. Projektet handler om at skabe en god klassekultur og et positivt læringsmiljø, og dét starter allerede første skoledag med bordkort på bordene, makkerskaber og en række sociale aktiviteter.

Lige præcis på første skoledag måtte de nye elever også gerne have mobilen i hånden.

Efter frokost blev klasserne nemlig sendt på fotosafari, hvor det handlede om at fange flest billeder på en halv time. F. eks. udløste et billede af en gul bil 5 point, mens et billede, hvor alle stod på hovedet, gav 50 point.

Første skoledag sluttede med præmieoverrækkelse til den klasse, der havde samlet flest point på fotosafarien. Det blev grundforløbsklasse 2, og alt i alt føler i hvert fald fire af de nye elever, at de fik en god start på deres nye gymnasietilværelse.

- Både tutorerne og lærerne har været meget åbne og gode til at tage imod os. Vi har leget en masse lege, og selvom det måske lyder lidt børnehaveagtigt, har det været sjovt og en god måde at lære hinanden at kende på, siger Josefine, Lærke, Gustav og Lasse fra grundforløbsklasse 7.

Allerede i næste uge fortsætter de sociale aktiviteter, så eleverne kan lære hinanden endnu bedre at kende.

Onsdag skal alle nye hf-elever på en introtur til Fjordcentret i Voer ved Randers Fjord, og fredag bliver de nye elever rystet sammen på tværs af alle klasser med en række sjove aktiviteter.

Om aftenen er der fællesspisning, inden dørene åbnes til årets introfest for alle skolens elever.

De 246 nye elever på Mariagerfjord Gymnasium fordeler sig på på to "almindelige" hf-klasser, en vhf-klasse og syv stx-klasser.