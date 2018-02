Gyserfilm tager fin pris ved manuskriptforfatternes fest

Den amerikanske gyserfilm "Get Out" løb med en af aftenens største priser, da manuskriptforfattere søndag blev hyldet i Los Angeles.

Ved prisuddelingen Writers Guild Awards modtog den anmelderroste gyser således prisen for bedste originale manuskript.

Filmen vandt foran de øvrige nominerede, "Lady Bird", "The Shape of Water", "The Big Sick" og "I, Tonya".

Det er den amerikanske komiker, skuespiller og filmmager Jordan Peele, der modtager prisen for at have skrevet "Get Out".

"Get Out" er også nomineret til fire Oscar-statuetter senere på måneden.

Derudover kan den bryste sig af en score på 99 procent på hjemmesiden Rotten Tomatoes. Siden samler filmanmeldelser til en samlet score. Scoren betyder, at 99 procent af alle anmeldelser er overvejende positive.

Aftenens anden helt store pris - bedste filmatisering - tilfaldt det romantiske drama "Call Me By Your Name". Filmen vandt foran "Molly's Game", "The Disaster Artist", "Mudbound" og "Logan".

En lang række andre priser blev også uddelt ved prisuddelingen, hvor manuskriptforfattere bag årets film og tv-serier samt teater, dokumentar og computerspil bliver hyldet.

"The Handmaid's Tale" vandt for bedste dramaserie, mens "Veep" blev kåret til den bedste komedieserie.

Desuden vandt den populære tv-serie "Big Little Lies" en pris for bedste filmatiserede tv-serie. Serien er baseret på den australske forfatter Liane Moriartys roman af samme navn.

"Last Week Tonight with John Oliver" blev kåret som bedste talkshow, mens det ikoniske "Saturday Night Live" vandt en pris for bedste sketchshow.

Den amerikanske skuespiller Patton Oswalt var vært ved søndagens show, der blev afholdt på The Beverly Hilton Hotel.

