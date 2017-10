Håb for ny medicin til diabetespatienter

USA: Der var gode nyheder fra USA til Novo Nordisk onsdag aften dansk tid. Et ekspertpanel under den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, har således anbefalet, at lægemidlet Semaglutid godkendes.

Det skriver Børsen og nyhedsbureauet Reuters.

16 ud af 17 medlemmer af panelet stemte for, mens det sidste medlem undlod at stemme. Den endelige beslutning om en godkendelse kommer 5. december, skriver Børsen.

Ifølge Reuters følger FDA typisk anbefalinger fra dens ekspertpaneler.

Der er knyttet store forhåbninger til Semaglutid, som bruges i diabetesbehandlinger.

Novo Nordisk håber, at det vil blive det bedste i lægemiddelklassen, hvor Novo Nordisks Victoza har tabt markedsandele til Trulicity fra konkurrenten Eli Lilly.

Søren Løntoft Hansen, der er analytiker ved Sydbank, har tidligere vurderet, at Semaglutid er så meget bedre, at det kan hente noget af det tabte tilbage.

- Det kommer til at betyde alverden for Novo Nordisk. Det her middel har i sig selv kæmpe potentiale inden for behandling af diabetes, siger han.

- Derudover undersøger man det også på tabletform - altså pilleform - og er i de afsluttede kliniske studier. Man undersøger det inden for fedme. Man undersøger det inden for en leversygdom, der hedder nash.

- Det her har potentiale til udgøre rygraden af Novo Nordisks omsætning og indtjening, når vi kigger fem til ti år ud i fremtiden.

Der er flere grunde til, at det forventes, at lægemidlet hurtigt vil blive foretrukket blandt mange læger og patienter, forklarer Søren Løntoft Hansen.

- Semaglutid er egentlig en efterligning af det menneskelige tarmhormon GLP1. Det har en blodsukkersænkende effekt, så det fremmer kroppens egen udskillelse af insulin. Det sænker vægten.

- Det er forbundet med få tilfælde af de af diabetikere så frygtede tilfælde med lavt blodsukker.

En undersøgelse for den schweiziske storbank Credit Suisse har spurgt 51 amerikanske læger, hvilket GLP1-lægemiddel de tror, deres patienter vil bruge om et år.

Her svarer 27 procent Semaglutid. Det overgås kun af Victoza.

Estimater, som Bloomberg News har indsamlet, har vist, at allerede i 2018 ventes et salg på over to milliarder kroner af Semaglutid. Det ventes at stige til 11,6 milliarder i 2020.

/ritzau/