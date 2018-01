Håbet om at finde dement mand i live svinder

SINDAL: Mandag blev der atter ledt efter en 83-årig mand, som lørdag aften forsvandt fra plejehjemmet Vendelbocentret i Sindal.

Og endnu en gang måtte Nordjyllands Politi indstille eftersøgningen ved mørkets frembrud uden at have opnået et gennembrud. Hundepatruljer koncentrerede sig især om at undersøge vandområder.

Manden er dement og var sandsynligvis kun iført en hvid og blå skovmandsskjorte samt cowboybukser, da han forlod plejehjemmet.

På grund af det kolde vejr - forstærket mandag af slud og blæst - svinder håbet om at finde manden i live.

- Vi må nok være ærlige og tilstå, at chancerne for at finde ham i god behold nu er minimale, lød det mandag aften fra vagtchef Michael Elkjær.

Dog fortsætter eftersøgningen tirsdag. Og der lyder fortsat en opfordring til lokale borgere om at kigge i egne haver, garager og udhuse. Også selvom de allerede måtte have kigget.

Oplysninger kan gives til Nordjyllands Politi på telefon 114.