Håbets skib til havnefest i Strandby

STRANDBY: FDF’s havnefest i Strandby, der afvikles 11.-12. august, får i år besøg af sejlskibet Oceans of Hope.

Det 67 fod store sejlskib har en helt speciel historie.

I Fra juni 2014 til november 2015 gennemførte skibet verdens første jordomsejling i en sejlbåd med mennesker med sklerose som aktiv besætning.

Manden bag Oceans of Hope er lægen Mikkel Anthonisen, der i 2013 stiftede organisationen Sailing Sclerosis Foundation (SSF) med det formål at skabe rammerne for at mennesker kan udvikle og udfolde sig gennem sejlads og aktiviteter omkring hav og vand.

Jordomsejlingen viste, hvad der er muligt, når mennesker med sklerose eller anden kronisk sygdom får mulighed for at overvinde deres individuelle udfordringer i fællesskab med andre , og målgruppen er nu udvidet til at gælde alle, der er ramt hårdt i livet og på eksistensen.

Oceans of Hope sejler nu rundt i Danmark, og når skibet gæster havnefesten i Strandby, bliver der mulighed for at besøge skibet og høre personlige historier om, hvordan det er at blive udfordret af livet og møde det igen med et andet udgangspunkt.

Oceans of Hope er i gang med at planlægge nye togter på verdenshavene og arbejder også på at oprette et sejlcenter, der ser sejlads som en del af et helhedsorienteret sundhedssystem.

Mikkel Anthonisen holder også årets åbningstale ved FDF’s traditionsrige havnefest i Strandby lørdag 11. august.