KØBENHAVN: Ulrik Haagerup har valgt at fratræde sin stilling i DR, der dermed skal have en ny nyhedsdirektør.

Han skal i stedet være direktør i det nystiftede "Constructive Institute" på Aarhus Universitet.

Haagerup, der har været i DR siden 2007, har siden 2010 været nyhedsdirektør i koncernen.

- Det bliver vemodigt at sige farvel til DR og til alle de dygtige mennesker, jeg har arbejdet sammen med, siger Ulrik Haagerup i en pressemeddelelse.

- Jeg ser dog arbejdet med at fremme visionen om konstruktive nyheder - både herhjemme og globalt ? som en naturlig forlængelse af det arbejde, jeg har lavet i DR.

- Målet er at bidrage til at genskabe og øge tilliden til nyhedsjournalistikken i en tid præget af falske nyheder, unuanceret debat og eroderende forretningsmodeller for ordentlig journalistik.

Ulrik Haagerup fortsætter i sin stilling indtil 1. september. DR vil i nærmeste fremtid slå stillingen op i jagten på en afløser.

Den afgående direktør får pæne ord med på vejen af Michael Christiansen, der er bestyrelsesformand i DR:

- Han har bestemt en god portion af æren for, at TV-Avisen og Radioavisen, i en tid hvor der er uendelig mange nyhedstilbud at vælge mellem, fortsat vurderes som landets mest troværdige nyhedstilbud, siger han i pressemeddelelsen fra DR.

Efter i flere år at have sat en dagsorden i DR med såkaldte konstruktive nyheder, der har fokus på at finde løsninger sammen med problemer, kom han i februar i fokus for en ordning i hans kontrakt.

Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.dk, skrev, at DR har brugt en million kroner de seneste tre år på at transportere nyhedsdirektøren fra Ry i Jylland til København, hvor Haagerup har kontor.

/ritzau/