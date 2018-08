Håndbold på sand fik en fin debut ved alle tiders byfest i Suldrup

SULDRUP: Der var store smil over hele linjen, da komiteen bag årets Jættefest kunne gøre status søndag aften:

- Det er gået over al forventning, og der var god tilslutning til så godt som alle aktiviteter, siger Jørgen Haven.

- Vi tør også godt sige, at der nok bliver en positiv bundlinje, supplerer Malene Møller Jørgensen.

Det eneste, som måske ikke helt levede op til forventningerne, var faktisk søndagens traditionsrige optog, hvor der denne gang kun deltog seks vogne/enheder.

Det blev 7. klasses projekt med sæbekassebiler, der løb med førstepræmien.

Til gengæld var der stor opbakning til blandt andet det nye indslag med beach-håndbold.

- Sommeren smittede af, og der var bare rigtig godt humør. Flere af udeholdene ærgrede sig over, at de ikke havde planlagt at blive og deltage i resten af byfesten. Men det gør de måske næste år, for de fleste var helt klar til at komme igen, fortæller Pia Asp.

Otte hold var tilmeldt, fire i damepuljen og fire i herre/mix-puljen.

Beach-håndboldturneringen foregik naturligvis på de to sandbaner, som blev anlagt for tre år siden bag Stensbohallen. I sommerhalvåret spiller håndboldafdelingen nu kun beach-håndbold.

160 deltog i årets cykelløb, og omtrent det samme antal i løbet. 249 spiste med ved lørdagens fest.

Også i år var NERF for børn en stor succes med 50 deltagere i hallen.

Årets jætte blev Claus Nødgaard Hansen fra den lokale jagtforening.