Håndbolden rykker udendørs for at komme i gang

KØBENHAVN:Håndboldhungrende spillere kan se frem til træning og begrænsede aktiviteter i sporten, der har været lukket ned på grund af coronakrisen.

I hvert fald hvis det står til Dansk Håndbold Forbund (DHF) og DGI Håndbold, der fredag kommer med en række fælles retningslinjer til alle landets håndboldklubber.

Klubberne kan starte fysisk udendørstræning op, hvis de ønsker det, lyder meldingen.

Det skyldes, at håndboldsporten fortsat er ramt af de restriktioner, som betyder, at der ikke kan spilles håndbold i indendørs haller.

Både DHF og DGI understreger dog, at retningslinjerne udendørs kun gælder fysisk træning, der forgår alene og eventuelt med egen bold.

De to forbund fraråder fortsat træning, hvor spillere træner sammen, for eksempel med afleveringer to og to - også selv om dette foregår med handsker.

Der skal også fortsat holdes to meters afstand, og der må ikke laves afleverings- eller spiløvelser, hvor flere rører ved den samme bold.

Det er klubbernes ansvar, at retningslinjerne overholdes.

Morten Stig Christensen, generalsekretær i DHF, understreger vigtigheden af, at alle følger de fælles retningslinjer.

- Vi står i dansk håndbold over for den største holdindsats i mands minde, som handler om, at vi alle følger retningslinjerne og sammen passer på hinanden, siger han til forbundets hjemmeside og tilføjer:

- Hverken DHF eller DGI har beføjelserne - eller lysten - til at lege politi og kontrollere, at foreningerne og trænerne overholder retningslinjerne, men det er bare så brandvigtigt, at man selv holder justits med det her derude.

DHF satser på, at næste sæson kan komme i gang med færre restriktioner.

- Hvis ikke vi holder os inden for retningslinjerne, er der en overhængende fare for, at vi i håndbolden er med til at sprede smitten.

- Og så er vi meget bekymrede for, at vi ikke kommer til at spille indendørs håndbold igen til sæsonstart, som vi alle håber på, siger Morten Stig Christensen.

Niels Christian Pedersen, formand i DGI Håndbold, appellerer også på det kraftigste til, at spillere, trænere og ledere overholder de fælles retningslinjer.

- Dansk håndbold står i en vanskelig situation. Spillets natur og træningsmetoder gør det svært at overholde de krav til samvær, som den nuværende smittesituation kræver.

- Men med muligheden for at starte med fysisk træning udendørs, i mindre grupper, har vi i håndboldforeningerne fået en mulighed for at give spillerne det, vi alle savner - fællesskab, samvær og fysisk aktivitet - men med afstand.

- Denne mulighed tager vi i begge vores organisationer imod med stor glæde, men også med en stor bevidsthed om det samfundsansvar, som det medfører, siger Niels Christian Pedersen.

