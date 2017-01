PARIS: Det sidste indtryk kunne ikke imponere nogen, men håndboldlandsholdet kan tage toget til Albertville og VM’s knockoutfase efter at have gjort rent bord i den indledende gruppe.

Et reservepræget dansk mandskab leverede ellers længe en sløj indsats i den afsluttende, betydningsløse gruppekamp mod Qatar, men trak alligevel en 32-29-sejr hjem til slut.

Dermed vinder danskerne den indledende gruppe med maksimumpoint og møder Ungarn i ottendedelsfinalen på søndag.

Selv om den dårlige indsats altså er uden omkostninger, vil kampen næppe hæve humøret i den danske lejr, hvor man hverken har været tilfreds med forsvars- eller angrebsspillet på det seneste.

Gudmundur Gudmundsson gav som varslet spilletid til sine reserver og startede med Jannick Green, Niclas Kirkeløkke og Jesper Nøddesbo på banen.

Landstræneren havde bedt sit hold om to ting inden kampen: Det skulle vinde og levere en "ordentlig" præstation. Holdet klarede kun den første del af missionen.

Det fortæller meget af historien om en yderst fejlbehæftet indsats, at Danmark kom i problemer på trods af, at Qatars målmand, Yousuf Al-Abdulla, stor set ikke havde nogen redninger.

At qatarerne mønstrede Al-Abdulla som målmand frem for klassekeeperen Danijel Saric vidnede om, at de ligesom danskerne benyttede kampen til at give VM-spilletid folk i andet geled.

Men reservekeeperen præsterede bare to redninger i en kamp, som han selvsagt ikke havde fået lov at spille, hvis der havde været det mindste på spil.

At danskerne ikke kunne udnytte det ikke-eksisterende målmandsspil, er beskæmmende og vidner om, at holdet diskede op med alt for mange tekniske fejl.

Michael Damgaard indledte med fem mål på fem forsøg, men blev midtvejs erstattet af Lasse Andersson, og efter en fin start tabte holdet tråden i både forsvar og angreb.

Mikkel Hansen, Niklas Landin og Henrik Toft blev siddende på bænken hele kampen, og at den vigtige trio fik sparet kræfterne, er en af de få positive ting, man kan notere sig efter den rodede forestilling.

Derudover gjorde Jannick Green det fint i målet ved at klare tre straffekast og levere en række gode redninger.

Niclas Kirkeløkke fik efter en lidt tøvende start vist lidt af sit potentiale, og holdet fik trods alt reddet sig en sejr, selv om Qatar var foran med 20-15 i anden halvleg.

Nu tager Danmark afsked med Paris for denne gang med håbet om at vende tilbage til medaljekampene i næste weekend./ritzau/