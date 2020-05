EH Aalborg vinder appelsag om nedrykning på skrivebordet

HÅNDBOLD:Dansk Håndbold Forbunds (DHF) beslutning om at afslutte sæsonen for ligaen og 1. division med øjeblikkelig virkning bliver ophævet.

Det har Håndboldens Appelinstans tirsdag besluttet efter at have behandlet sagen, skriver DHF på sin hjemmeside.

Det var Udvalget for Professionel Håndbold under DHF, der 7. april traf beslutningen om at afblæse resten af sæsonen for de danske håndboldligaer og 1. division.

Herefter blev der kåret mestre og rykket klubber ned på baggrund af den aktuelle stilling.

- Den af Udvalget for Professionel Håndbold den 7. april 2020 trufne afgørelse er ugyldig og ophæves hermed, skriver appelinstansen i sin kendelse.

Afgørelsen forholder sig ikke til nedrykninger og andre sportslige kendelser. Appelinstansen slår blot fast, at udvalget ikke havde hjemmel til at træffe den afgørelse, der blev truffet.

Hos DHF tager man beslutningen til efterretning, siger formand for Udvalget for Professionel Håndbold Per Bertelsen.

- Udvalget for Professionel Håndbold har taget beslutningen til efterretning, og anerkender til fulde det uafhængige retssystems beslutning, selv om udvalget stadig er af den overbevisning, at det ligger inden for de rammer, udvalget arbejder efter.

- Udvalget noterer sig dog samtidig, at det alene er formalia og ikke beslutningens indhold, der er underkendt, siger han til DHF's hjemmeside.

Det er EH Aalborg hos kvinderne og Nordsjælland Håndbold hos herrerne, der står til at skulle rykke ned i 1. division, da de lå sidst i de to ligaer, da DHF besluttede at afblæse sæsonen.

Det er de to klubber, der sammen med Odder Håndbold, der skulle rykke fra 1. til 2. division, har appelleret DHF's afgørelse om nedrykning til Håndboldens Appelinstans.

De appellerende klubber mener, at skrivebordsnedrykningerne er uretfærdige, og at de sker på baggrund af en fejlfortolkning af en paragraf.

Sagen kan nu ankes til Danmarks Idrætsforbunds appelinstans inden for fire uger.

/ritzau/