Håndboldkvinder tager første skridt mod EM

HÅNDBOLD: Spillet var ikke altid perfekt, da de danske håndboldkvinder onsdag aften mødte Slovenien i en næsten fyldt Farum Arena.

Efter en stærk anden halvleg endte det dog alligevel med en overbevisende sejr på 28-22 til Danmark.

Danskerne fik dermed den perfekte start på kvalifikationsturneringen til næste års europamesterskaber i Frankrig.

Danmark var på forhånd udset som favoritter og kom også bedst fra start, godt hjulpet på vej af en storspillende Sandra Toft i målet, der med flere flotte redninger gjorde det nærmest umuligt for slovenerne at få bolden i nettet.

Det var det derimod ikke for danskerne, og efter ni minutter måtte slovenerne kalde en timeout for at få spillet på plads, bagud med 1-5.

Tempoet røg en smule ud af kampen efter det korte spilstop, men det var ikke til udeholdets fordel, og med omkring ti minutter tilbage af første halvleg kunne anfører Stine Jørgensen bringe Danmark foran 10-4 med en spiller i undertal.

Den store føring blev dog en sovepude for danskerne.

Da de første 30 minutter var spillet færdig, havde slovenerne således fået barberet det danske forspring ned til 12-11 efter sjusket spil og en udvisning til hjemmeholdet.

Danmark kom ligesom i første halvleg bedst fra start efter pausen.

Efter ti minutter var danskerne foran 19-14. Det danske angrebsspil havde fundet rytmen, og bagspiller Line Haugsted sendte flere flotte skud ind bag den slovenske målmand Misa Marincek.

Slovenien gav dog ikke helt slip, og forskellen mellem de to hold forblev på fire mål i dansk favør frem til ti minutter før tid.

Her viste danskerne klassen og satte slovenerne på plads i såvel forsvar som angreb, så det til sidst endte med en sikker sejr på 28-22.

Kathrine Heindahl blev med otte mål dansk topscorer.

Stine Bodholt og Louise Burgaard var på trods af udtagelse til landsholdstruppen ikke en del af holdet til kampen mod Slovenien på grund af skader.

I den anden kamp i EM-kvalifikationsgruppen tog Tjekkiet imod Island på hjemmebane. Kampen endte med en sejr til tjekkerne på 30-23.

Tjekkerne indtager sammen med Danmark de to øverste pladser i gruppen, der giver direkte adgang til næste års slutrunde i Frankrig.

På søndag møder danskerne Island på udebane.

/ritzau/