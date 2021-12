Håndboldkvinderne banker Spanien og slutter medaljetørke

HÅNDBOLD:Det danske kvindelandshold er omsider tilbage på medaljeskamlen i international håndbold.

Med en sejr på 35-28 over Spanien sikrede Danmark sig VM-bronze og afsluttede dermed otte års medaljetørke. Lykkelige spillere kastede sig om halsen på hinanden efter sidste fløjt i Granollers.

Kun tre af dem, Louise Burgaard, Trine Østergaard og Anne Mette Hansen, er gengangere fra Serbien i 2013, hvor et dansk landshold senest spillede sig ind i medaljerækken ved et stort mesterskab.

Resultatet er også en triumf for landstræner Jesper Jensen. Holdets spillemæssige fremgang ved dette VM kan de fleste få øje på. Med sejren i bronzekampen kan han også notere en bedre slutplacering end ved EM sidste år.

Og landstræneren kan tage sin del af æren for, at Danmark tog fusen på de spanske værter søndag eftermiddag.

Jensen havde ganske enkelt svar på alle de taktiske udfordringer, hans spanske kollega gav ham undervejs. Det gav spillerne ro, og danskerne forfaldt aldrig til panik, selv om kampen foregik i en oppisket stemning.

Ansporet af et entusiastisk publikum var det spanske hold selvsagt stærkt motiveret, men som første halvleg skred frem, fik Danmark færre og færre problemer med at spille sig frem til store chancer.

Spørgsmålet gik i stedet på, at forsvaret kunne bremse det fantasifulde hjemmehold. For helt som ventet var det spanske stregspil en ordentlig mundfuld.

Især da store Kaba Gassama kom på banen, fik Line Haugsted, Rikke Iversen og Kathrine Heindahl noget at se til.

Men spaniernes afslutninger blev mere og mere hasarderede. Mange gik over eller forbi Sandra Tofts mål, og den tidligere kanonskytte Alexandrina Cabral er et pænt stykke forbi storhedstiden.

Derfor begyndte Danmark at skabe afstand i de sidste minutter af første halvleg, som danskerne vandt med 16-13.

Kristina Jørgensen spillede sin bedste kamp i hele turneringen, og Louise Burgaard var især efter pausen lynfarlig mod den fremskudte spanske defensiv.

Danmark nåede op på 20-14, inden spanierne så sig tvunget til at tage en timeout.

Med kniven for struben gik det spanske forsvar endnu længere frem. Det besvarede Jesper Jensen med et angrebssystem uden fløjspillere, og spillerne var i stand til at finde store rum bag den fremskudte bagkæde.

I målet stod Sandra Toft med vanlig autoritet. Ti år efter sin slutrundedebut kan den 32-årige keeper endelig kalde sig medaljevinder med det danske landshold.

Danmark spillede sig ved VM til otte overbevisende sejre og led kun et smalt semifinalenederlag til Frankrig. På den baggrund er det svært at argumentere imod, at kvindelandsholdet har meldt sig tilbage i verdenseliten.

/ritzau/