Gigantisk nedtur: Håndboldkvinderne går glip af OL

KUMAMOTO:OL i Tokyo næste sommer bliver uden deltagelse af det danske kvindelandshold i håndbold.

Uafgjort 26-26 mod Serbien i den sidste mellemrundekamp ved VM betyder, at Danmark slutter som nummer ni i turneringen. Kun de syv bedste får billet til OL-kvalifikationsturneringen til foråret.

Anne Mette Hansen kunne have sikret sejren, men ramte stolpen sekunder før tid, og skuffelsen fik spillerne til at smide sig på halgulvet i ærgrelse.

Nu er der ikke flere smutveje og halmstrå at klamre sig til.

En stor nedtur for spillerne, Dansk Håndbold Forbund og ikke mindst landstræner Klavs Bruun Jørgensen, der havde beskrevet en billet til OL-kvalifikationen som mindstemålet ved VM.

Det blev der ikke noget af, og spillerne må vente yderligere fire år på at komme til OL. Det er næppe et vildt gæt, at flere af dem er ude af landsholdsbilledet til den tid.

Klavs Bruun Jørgensen overraskede ellers ved at smide Mia Rej ind i startformationen. To dage efter sin slutrundedebut skulle playmakeren dirigere det danske spil i en helt afgørende kamp.

Trænerens træk fik dog ikke den håbede effekt. Rej havde ingen power i afslutningerne, og hendes tilstedeværelse gav ikke det løft til Anne Mette Hansen, man så mod Holland.

Hansen sled hårdt i angrebet, men brændte og brændte, og til sidst vendte landstræneren tilbage til den mere gennemprøvede opstilling med Lotte Grigel som spilfordeler.

Serberne havde forberedt sig godt på det ellers så stærke danske forsvar, som ikke kunne få fat i indspillene til stregen, og Sandra Toft fik vanskelige betingelser i målet.

At Danmark "kun" var bagud 11-14 ved halvtid var faktisk billigt sluppet efter flere gange at have været bagud med seks mål.

Tre mål var umiddelbart til at overskue, og det var tilladt at håbe på, at serbiske profiler som fikse Kristina Liscevic og stregkæmpen Dragana Cvijic ville køre flade, som kampen skred frem.

Forsvaret fik da også bedre fat efter pausen, og danskerne fik kontakt, da Kathrine Heindahl udlignede til 16-16 efter ti minutters spil.

Da så det ud, som om Danmark havde tiltvunget sig overtaget, men af uforklarlige årsager tabte holdet tråden igen.

Som i de seneste kampe var overtalsspillet helt uden snert, og bolden blev uprovokeret smidt ud over sidelinjen eller i armene på en modstander.

Serberne kom foran med 20-18, mens håndboldforbundets formand, Per Bertelsen, traskede nervøst frem og tilbage på tribunen.

Han kunne dog se danskerne komme tilbage, og Trine Østergaard bragte ti minutter før tid med scoringen til 21-20 sit hold i front for første gang siden kampens første minutter.

Danskerne vidste, at uafgjort ikke ville være nok, og det gav en uhyre spændende afslutning mod et serbisk hold, der også kæmpede for den sidste OL-chance.

Danmark førte 26-25, da den serbiske træner tog timeout 36 sekunder før tid for at sætte en sidste angrebsåbning i gang.

Her udlignede Liscevic, men der var stadig 20 sekunder for danskerne, og så var det Klavs Bruun Jørgensens tur til at kalde spillerne sammen.

Han erstattede Sandra Toft med en ekstra markspiller, men Anne Mette Hansens forsøg ramte stolpen, og så var spillet ude.

Danmark slutter VM som nummer ni og må altså se næste sommers OL hjemme fra sofaen.

/ritzau/