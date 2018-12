Håndboldkvinderne løber Polen ned og tager ny EM-sejr

NANTES: De danske håndboldkvinder er fortsat uden pointtab ved EM i Frankrig. Med en klar 28-21-sejr over Polen er Danmark sikker på avancement til mellemrunden, og holdet tager minimum to point med sig videre.

Da først danskerne kom op i omdrejninger, var der aldrig tvivl om udfaldet, selv om holdet spillede uden Stine Jørgensen, der var blevet trukket ud af truppen tidligere på dagen.

Anførerens knæ skulle spares, men holdkammeraterne klarede sig så rigeligt mod et polsk mandskab, der nok har kvalitetsspillere, men for få af dem.

Den manglende bredde betyder, at polakkerne som regel er bedst i første halvleg, men taber pusten som kampene skrider frem.

Derfor var det ikke umiddelbart alarmerende, at Danmark ligesom i premieren mod Sverige fik en tung start med scoringsproblemer og tidlige udvisninger.

Angrebsspillet gik langsomt, og holdet scorede kun én gang i de første ti minutter, som Polen vandt 4-1.

En velspillende Sandra Toft fik med en række veltimede parader sat gang i sine medspillere, og initiativet tippede hurtigt over på danske hænder.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen havde udstyret unge Kristina Jørgensen med et stort ansvar i begge ender af banen, og Viborg-spilleren viste de kvaliteter, hun ikke fik demonstreret i sin mislykkede premierekamp i fredags.

Danmark gik til pause med en føring på 11-9, men trak den sidste spænding ud af forestillingen i anden halvleg, hvor polakkerne traditionen tro havde svært ved at følge med.

Sandra Toft havde en fest i målet, og ti minutter efter sidebyttet var den danske føring øget til 19-12.

De polske spillere begik en stribe tekniske fejl, og fløjspillerne Fie Woller og Trine Østergaard var sikkerheden selv i kontrastødene.

Klavs Bruun Jørgensen gav spilletid til Lotte Grigel, Sarah Iversen, Nadia Offendal og Mathilde Hylleberg og har dermed sendt hele sin EM-trup på banen i løbet af de første to kampe.

Der er dog stadig ting, der skal arbejdes med i det videre forløb. Holdet tager for mange udvisninger og skal tilsyneladende fortsat indstille sig på dommerlinjen.

Det etablerede angrebsspil hakkede til tider, og den danske topscorer fra Sverige-kampen, Mette Tranborg, havde både svært ved at komme på skudhold og finde plads til sine gennembrud.

Reserven Anne Cecilie la Cour fik til gengæld fyret sit kanonskud af et par gange i slutfasen, og mange af de danske spillere vil gå fra kampen med en fornemmelse af at have spillet sig ind i turneringen.

Althea Reinhardt sørgede for en passende finale ved at klare et polsk straffekast, efter at tiden var udløbet.

Nu handler det om at få maksimumpoint med videre i turneringen. Det kræver en sejr over Serbien i sidste indledende gruppekamp på tirsdag.

