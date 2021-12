Håndboldkvinderne smider stor føring og misser VM-finale

HÅNDBOLD:De danske håndboldkvinder kommer heller ikke denne gang til at spille en stor, international finale.

Danmark led et bittert 22-23-nederlag i VM-semifinalen mod Frankrig, efter at danskerne ellers havde ført med fire mål midt i anden halvleg.

Kvindelandsholdet har nu tabt syv semifinaler på stribe siden 2005 og må nøjes med at spille om bronze mod Norge eller Spanien på søndag.

Spillerne stod knuste på halgulvet efter sidste fløjt, og uanset hvordan det går i bronzekampen, kommer det utvivlsomt til at tage lang tid, før de har fordøjet denne skuffelse.

Båret af et utrolig velforberedt forsvar kom Danmark ellers flyvende fra start. Efter ti minutter bragte Trine Østergaard sit hold foran 5-2, og franskmændene så decideret rådvilde ud i mødet med den danske defensiv.

Danmark overlevede også, at målvogter Althea Reinhardt allerede i kampens tredje minut blev ramt rent i ansigtet af en fransk afslutning.

Keeperen måtte ud til behandling, men kom tilbage i målet efter at have sundet sig i nogle minutter.

Det var en stærk præstation af Reinhardt og hendes forsvar at holde de olympiske mestre nede på ti scoringer i første halvleg. Men de mange afbrændere i den anden ende kom til at koste dyrt.

Danmark kunne nemlig snildt have ført større end 12-10 ved halvtid. Men blandt andre Rikke Iversen, Mie Højlund og Lærke Nolsøe misbrugte i helt fri position foran Laura Glauser i det franske bur.

At Simone Petersen sluttede halvlegen med at brænde et straffekast for første gang i turneringen, understregede blot at der var plads til forbedring i afslutningsspillet.

Line Haugsted fungerede til gengæld godt som andenbølgeskytte. Der er riv i Viborg-spillerens højre arm, når hun kommer op i fart.

Og fraset en teknisk fejl i starten af anden halvleg var hun også dygtig til at vælge, hvor hun skulle skyde, og hvornår hun skulle slå bolden i jorden.

Efter at have tilbragt slutningen af første halvleg på bænken kom Anne Mette Hansen ud fra pausen med enorm energi.

Med et gennembrud og et par veludnyttede straffekast mod sin klubkammerat Glauser sørgede hun for, at Danmark bevarede sit forspring i minutterne efter sidebyttet.

Efter kun tre scoringer i de første ni minutter af anden halvleg tog trænerveteranen Olivier Krumbholz en timeout for at få sine spillere i gang.

Det hjalp en smule, også fordi Danmark blev ramt af et par udvisninger, og spændingen hang tykt i luften i det godt fyldte håndboldpalads i Catalonien.

Da Grace Zaadi ti minutter før tid hamrede bolden op i målhjørnet, var de to hold helt lige.

Jesper Jensen reagerede ved at sætte Sandra Toft på mål, og den rutinerede målvogter indledte med at klare et straffekast og fulgte op med en imponerende dobbeltredning.

Men det danske forsvar fik flere og flere problemer med Frankrigs stærke stregspiller Pauline Foppa. Og i slutminutterne begyndte Danmark at halte efter på måltavlen.

Bagud 22-23 fik danskerne chancen for et sidste angreb. Men det kørte fast i det franske forsvar, og Anne Mette Hansen sendte det efterfølgende frikast lige i opdækningen.

/ritzau/