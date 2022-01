Håndboldspillere får stor støtte efter ubehagelige beskeder

BUDAPEST:Danmarks håndboldherrer har fået stor støtte fra hjemlandet, efter at de fik en ærgerlig overraskelse på sociale medier onsdag aften.

Det fortæller René Antonsen, der var en af de spillere, som modtog nogle voldsomme beskeder efter EM-nederlaget til Frankrig i mellemrunden.

- Jeg har fået en masse beskeder fra mange søde danskere, som har bakket os alle sammen op. På den måde har vi fået nogle gode reaktioner på det. Jeg har ikke modtaget mere fra islændinge eller noget som helst.

- Mange har nok læst om det og tænkt, at vi skulle have et klap på skulderen. Så det er vi rigtig glade for. Alt i alt har jeg fået en masse kærlighed fra Danmark, siger stregspilleren.

Temaet var på dagsordenen hos landsholdet ved torsdagens træning, efter at der var blevet sendt trusler og beskeder med grimt sprogbrug til flere på det danske hold.

Nederlaget til Danmark i det tætte opgør betød, at Frankrig og ikke Island gik videre til semifinalen. Flere af beskederne kom tilsyneladende fra utilfredse islændinge.

- Jeg synes, det var fint, vi slog et slag for, at det ikke skal være sådan på de sociale medier. Men det blev måske også blæst lidt op. Jeg var ikke selv en af dem, der modtog flest beskeder. Der var mange, der modtog, og der var nogle grimme beskeder imellem, siger René Antonsen.

Episoden har ikke gjort noget ved Aalborg-spillerens samlede oplevelse af slutrundedebuten.

Til gengæld har coronapandemien sat visse begrænsninger og fået ventetiden mellem kampe og træningspas til at føles længere end normalt.

- Det har da været nogle lange dage og en halvlang måned, men dermed ikke sagt, at jeg ikke har haft nogle gode oplevelser med det. Jeg har fået lov til at spille to landskampe til en EM-slutrunde, og det er jeg utrolig stolt over.

- Nu håber jeg bare på endnu mere og glæder mig til at se, om jeg kan bide mig en lille smule fast på holdet, siger Antonsen forud for søndagens bronzekamp.

/ritzau/