Håndboldstjernes fotos spredt: Overvejer landsholdsfremtid

HÅNDBOLD: Den norske håndboldstjerne Nora Mørk overvejer at stoppe på landsholdet ovenpå en sag, hvor hendes privates fotos angiveligt er blevet spredt blandt spillerne på Norges herrelandshold.

Det siger hun i et interview med den norske avis VG. Her hævder hun, at nogle af hendes private billeder er blevet stjålet og efterfølgende har cirkuleret på herrelandsholdet.

Hun er rasende på Norges Håndboldforbund (NHF), som ifølge Mørk kendte til dette allerede 30. oktober sidste år, men ikke har villet forholde sig tilstrækkeligt til sagen.

- Jeg er helt knust. Det er mit miljø, og jeg troede, at det var mennesker, som ville passe på mig, siger Nora Mørk til VG.

Hun mener, at forbundet har opført sig undvigende og forsøgte at dysse oplysningerne, som hun har givet, ned.

Ifølge Mærk nægter forbundet at komme med en offentlig beklagelse, og derfor har hun meddelt ledelsen, at hun overvejer sin fremtid på landsholdet.

NHF afviser at ville dysse sagen ned.

- Det overordnede for os har hele tiden været at tage os af Nora og give hende god rådgivning. Vi tager stærk afstand fra Nora Mørks påstande, siger NHF-præsident Kåre Geir Lio i en mail til VG.

- NHF er blevet informeret om, at nogle spillere har fået billeder på deres telefon. Vi ved ikke præcist, hvordan spillerne har håndteret det, men vi har fået bekræftet, at billederne er blevet slettet, lyder det præsidenten.

Herrelandsholdets anfører, Bjarte Myrhol, ønsker ikke at kommentere sagen på vegne af landsholdet, da han ikke kender sagen i fuldt omfang.

Mørk, der nu tørner ud for Györ, optrådte for Aalborg DH fra 2007 til 2008.

/ritzau/NTB