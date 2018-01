Hård brexit vil koste en halv million britiske job

Et studie, der er bestilt af Londons borgmester, Sadiq Khan, viser, at næsten en halv million arbejdspladser vil gå tabt i Storbritannien, hvis landet træder ud af EU uden en aftale.

Det omtales som en hård brexit.

Undersøgelsen er offentliggjort torsdag. Den advarer om, at Storbritannien kan opleve et "tabt årti", skriver The Guardian.

Faldende økonomisk vækst vil i værste fald resultere i 482.000 tabte arbejdspladser og tabte investeringer for 46,8 milliarder pund (391 milliarder kroner) frem til 2030, hedder det.

Londons borgmester, der er valgt for Labour, opfordrer premierminister Theresa May til at undgå et sådan udfald af forhandlingerne med EU.

Hun bør i stedet forhandle "en aftale, som sætter os i stand til at forblive i både det indre marked og toldunionen".

Khan tilføjer, at "jo hårdere en brexit vi ender med, jo større er påvirkningen på arbejdspladser, vækst og levestandard".

Studiet er gennemført af analysegruppen Cambridge Econometrics.

Økonomer mener, at Storbritannien allerede mærker nogle af konsekvenser af brexit. Blandt andet er reallønnen faldende.

Nigel Farage, der som leder af det EU-fjendske parti Ukip førte an ved den succesrige folkeafstemning om EU i juni 2016, kommer nu med en ny overraskende besked: En ny folkeafstemning, skriver AFP.

- Måske, foreløbig kun måske, bør vi få en anden folkeafstemning om medlemskab af EU.

- Dette ville dræbe emnet i en generation en gang for alle. Min opfattelse er faktisk ved at ændre sig på det punkt, skriver han på Twitter.

Han mener, at proeuropæiske politikere som tidligere premierminister Tony Blair aldrig nogensinde vil bøje sig.

Ved folkeafstemningen i 2016 stemte 52 procent for at melde sig ud af EU, mens 48 procent sagde ja til at blive.

Den britiske exit fra EU bliver en realitet i slutningen af marts næste år.

/ritzau/