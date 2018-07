Hård konkurrence: Busselskab dropper Aalborg

AALBORG: "Vi kører med busser fra alle disse byer: København, Aarhus, Odense, Skanderborg, Viborg, Silkeborg, Vejle, Horsens, Kolding, Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Ringsted".

Sådan står der på hjemmesiden sortbillet.dks køreplan.

Indtil for ganske nylig, stod der også Aalborg på køreplanen med ture fra rutebilstationen. Men det gør der altså ikke længere.

- Vi startede ud med fuldt tryk på sortbillet sidste år. Og vi har hele tiden haft det sådan, at når man havde kørt et halvt år eller otte måneder, så ville man se, hvor havde man passagererne og hvor var aktiviteten. Med den konkurrencesituation der er, har man valgt at skære ind de steder, hvor konkurrencen simpelthen er for hård, og hvor vi ikke har kunder nok nu. Med de passagerer vi har haft på vore afgange fra Aalborg, var det slet ikke nok til at opretholde aktiviteten der, konstaterer Jonas Schmidt, presseansvarlig for sortbillet.dk.

Han mener, at de to andre busselskaber, der kører Aalborg-København - Kombardoekspressen og Flixbus - spiller med musklerne overfor hinanden.

- Så vi trækker os der, hvor de rigtig prøver kræfter, og det gør de blandt andet på ruten til Aalborg. Så der er vi kommet lidt i klemme, konstaterer Jonas Schmidt.

sortbillet.dk har af samme årsag også lukket en rute til Skjern.

Den presseansvarlige for sortbillet.dk udelukker dog ikke, at selskabet vender tilbage til Aalborg.

- Vi har stadig vores rutetilladelse, og der kan altid søges igen. Vi sidder hele tiden og scanner markedet. Det vigtigste er, at vi bliver i markedet, for det tror vi på, at der er plads til, men det gør jo også, at man skal være benhård i, hvor indtjeningen er, konstaterer Jonas Schmidt.