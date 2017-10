DSB og Banedanmark får kritik: Togene kører ikke til tiden

DANMARK: Hvis du er en regelmæssig bruger af de danske statsbaner, så kommer det næppe som en overraskelse, at togene ikke kører til tiden.

Men nu får DSB og Banedanmark kritik fra Statsrevisorerne.

Statsrevisorerne finder, at DSB’s og Banedanmarks indsats for at nå målet for kundepunktlighed "ikke har været tilfredsstillende".

- Det skyldes blandt andet, at DSB har haft mange fejl på togene, og at der har været mange signalfejl ved Banedanmarks sikrings- og signalanlæg, skriver Statsrevisorerne i en beretning.

DSB indgik i april 2015 en ny 10-årig kontrakt om togdriften. Kontrakten indeholder et nyt mål for kundepunktlighed. Nu bliver DSB og Banedanmark målt på, hvor stor en del af kunderne der ikke bliver forsinket mere end tre minutter.

DSB og Banedanmark er dog ikke kommet godt fra start.

Statsrevisorerne finder det "ikke tilfredsstillende", at køreplanen for 2016 ikke var "tilstrækkelig robust til at sikre en stabil togdrift med høj punktlighed".

Både DSB og Banedanmark har ydet en indsats i 2017 for at forbedre kundepunktligheden, men Statsrevisorerne konstaterer, at kundepunktligheden stadig ligger under målet.

Statsrevisorerne peger på, at DSB’s leverance af tog fra værksted til drift har været mangelfuld. Samtidig har der været for få mekanikere til at servicere togene.

Banedanmark har suppleret elendigheden ved "mangelfuld projektstyring af sporfornyelsesprojekter"

Samtidig har forsinkelsen af Signalprogrammet ifølge Statsrevisorerne medført, at "planlagte udskiftninger af gamle sikrings- og signalanlæg ikke er blevet gennemført".

- Statsrevisorerne må sammenfattende konstatere, at Banedanmarks gamle sikrings- og signalanlæg og DSB’s gamle og problemfyldte tog også i de kommende år vil udfordre en stabil togdrift med høj punktlighed, hedder det i beretningen.

