BRØNDERSLEV: - Man forsøger at udøve berufsverbot mod skolebestyrelsens formand Brian Lentz, når man på et bestyrelsesmøde forsøger at presse ham ud, fordi han har brugt sin ytringsfrihed.

Sådan siger det forældrevalgte bestyrelsesmedlem Richardt Jørgensen Duus i en kommentar til det møde, som onsdag i forrige uge fik formanden for skolebestyrelsen på Hedegårdsskolen til at klappe sin computer sammen og gå hjem.

Den direkte årsag var, at de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på opfordring fra medarbejderrepræsentanter blev enige om at udtrykke mistillid til ham som formand, angiveligt fordi han har oprettet facebookgruppen "Privatskole i Brønderslev by?".

- Jeg deltog ikke i bestyrelsesmødet, og mødets dagsorden fortæller ikke noget om, at formandens habilitet skulle til debat. Som jeg har fået det forelagt, kom det på som et ekstra punkt, og dermed har ikke alle i bestyrelsen haft en fair mulighed for at deltage i debatten. Det er en udemokratisk måde at behandle et vigtigt spørgsmål på. Det minder om et meningstyranni eller et kup, siger Richardt Jørgensen Duus, som nu overvejer sin fremtid i bestyrelsen.

- Det betyder, at man nok skal drøfte min deltagelse i bestyrelsen på det næste møde i marts, siger Richardt Jørgensen Duus.

Sådan noget bøvl

- Det er uheldigt, at man nu som relativ ny skolebestyrelse skal ud i sådan noget bøvl, siger skolechef Carsten Otte, der efter et møde i skolebestyrelsen lørdag er blevet bedt om at forklare juraen for bestyrelsen.

- Styrelsesvedtægterne beskriver, hvordan bestyrelsen er sammensat, arbejder og konstituerer sig. Desuden laver bestyrelsen sin egen forretningsorden, men dertil er de vist ikke nået endnu, siger Carsten Otte og fortsætter.

- Som jeg har fået det forelagt, er der på mødet ikke tale om at smide formanden ud. Der er mere tale om, at han efter at medarbejderne udtrykte mistillid valgte at gå fra mødet. Det kan jeg godt forstå, men han er altså stadig formand til bestyrelsen vælger en anden konstituering, siger Carsten Otte.