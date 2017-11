Hård nordjysk kamp for top seks

AALBORG: AaB fik med 1-0 sejren i søndagens lokalderby mod Hobro bragt sig tilbage i spillet om top seks-placeringerne i Superligaen.

De rød-hvide er nu fire point efter Hobro på fjerdepladsen, men nordjyske fodboldfans skal ikke sætte næsen op efter at begge landsdelens hold kommer til at spille med om medaljerne, lyder det fra panelet i den nyeste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast Ripodsten.

- De fire af pladserne giver sig selv (i slutspillet red.), De sidste to pladser er der ufattelig mange hold, der kan nå, og det vil selvfølgelig være dejligt med Hobro og AaB i tops seks. Men med den kvalitet vi så i søndags, bliver det svært at begge hold opnår det, lyder det fra Lars Justesen, der er tidligere træner hos blandt andre Hobro IK.

Ole Nielsen, der har en fortid som sportschef i flere superligaklubber og Søren Olsson, der er sportsjournalist hos NORDJYSKE er også med i panelet, og sidstnævnte tror på, at ét af de to nordjyske hold kommer med i den sjove ende, når ligaen knækker over i foråret. Du kan høre hele Ripodsten i iTunes, SoundCloud mv.

Blandt de øvrige emner i programmet er Pavol Safranko, og det kommende topbrag i 1,division mellem Vendsyssel FF og Thisted FC.