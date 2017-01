HJØRRING: Vendsyssel FF overvintrer i øjeblikket på andenpladsen i landets næstbedste fodboldrække, og de har dermed gode muligheder for at komme til at kæmpe med om oprykningen til Alka Superligaen.

Men inden det får 1. divisionsmandskabet god mulighed for at teste sig selv af, når de møder tre superligahold i vinteropstartens fem planlagte træningskampe.

Vendelboerne møder således både FC Midtjylland, Randers FC og AaB samt de to mere overkommelige modstandere fra Vejgaard og Thisted FC, der begge spiller i 2. division.

Første træningskamp på programmet er mod sidste års DM-bronzetagere FC Midtjylland 20. januar, imens den indtil videre sidste planlagte træningskamp spilles mod AaB 14. februar.

Vendsyssel FF tager hul på træningen i det nye år i morgen, 4. januar, på træningsanlægget i Vrå, og første turneringskamp er mod Fremad Amager 5. marts.

Vendsyssel FF’s opstartsprogram:

4. januar: træningsopstart

20. januar: FC Midtjylland - Vendsyssel FF

26. januar: Vendsyssel FF - Thisted FC (klokken 18 i Vrå)

2. februar: Randers FC - Vendsyssel FF

7. februar: Vendsyssel FF - Vejgaard (klokken 18.30 i Vrå)

14. februar: AaB - Vendsyssel FF