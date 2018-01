Hårdt presset May håber Kina kan lette brud med EU

En hårdt presset Theresa May indledte onsdag et tre dage langt besøg i Kina, hvor den britiske premierminister har fokus på de fremtidige relationer efter Storbritanniens exit fra EU.

Den britiske regering håber, at et tæt samarbejde med Kina vil kunne lette omkostningerne ved at forlade EU.

May indledte sit besøg i industribyen Wuhan. Derefter fortsatte hun til hovedstaden Beijing, hvor hun blev modtaget af den kinesiske premierminister, Li Keqiang.

Den britiske regeringschef har været udsat for en byge af kritik for sin brexit-strategi, og der har været kraftige reaktioner på en regeringsrapport i London, som viste, at der kun synes at være økonomiske ulemper ved brexit.

Bruddet med EU har medført, at briterne ser mere mod Asien for at finde nye handelsalliancer. I London er der ikke mindst håb om, at investeringer fra hurtigt voksende kinesiske virksomheder vil kunne føre til tusindvis af nye arbejdspladser på britisk jord.

Under mødet med Li onsdag sagde May, at hun ser "gyldne tider for de to lande i årene, som kommer."

- Det er et gunstigt tidspunkt på året for at tænke dybt og vurdere, hvordan man kan bygge videre på de gyldne tider og på det globale strategiske partnerskab, som vi har arbejdet for mellem Storbritannien og Kina. Jeg tror, at der kan gøres meget på handelsområdet, sagde Theresa May.

