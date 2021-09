Thybo hårdt ramt af tragedie - har opsøgt mentaltræner før VM-løb

CYKELSPORT:Chris Anker Sørensens dødsulykke har sat dybe spor på det danske VM-hold, der er samlet i Belgien forud for kampen om verdensmesterskabet i landevejsløb på søndag.

Især for Michael Valgren har tragedien ramt hårdt. Han kørte i to sæsoner som holdkammerat med Chris Anker Sørensen på det daværende Tinkoff-Saxo-hold.

- Jeg har selv forsøgt at bearbejde det, inden jeg tog afsted til VM. Jeg arbejder med en mentalcoach. Men det er hårdt.

- Jeg kendte Chris okay, og han er en af dem, der altid har troet på mig, når andre afskrev mig, siger Michael Valgren.

De to var holdkammerater i 2014 og 2015, da Valgren var et ungt fremadstormende talent, som forsøgte at lære af den otte år ældre landsmand.

- Engang var vi sammen på træningslejr på Etna, bare ham og mig. Det er måske den bedste lejr, jeg nogensinde har været på. Han gav mig så meget baghjul.

- Han har været en fantastisk ildsjæl for cykelsporten, og det er noget forbandet lort, det der er sket, siger Michael Valgren.

Chris Anker Sørensen mistede livet, da han i lørdags blev ramt af en bil, mens han var ude på en træningstur på sin cykel.

Han skulle have dækket VM som kommentator for TV2.

- Han døde på cyklen, mens han lavede det, han elskede. Jeg bestemte mig for, at jeg ikke ville tage en pause fra træningen, ovenpå det der var sket. Tværtimod har jeg villet ære Chris ved at køre for ham, siger Valgren.

Også Magnus Cort har været stærkt påvirket af ulykken. Siden han ankom til VM-lejren tidligere på ugen, har han forsøgt at bearbejde chokket med landsholdslægen og andre omkring holdet.

- Det er bare ufattelig trist, men det er desværre en del af det at være cykelrytter og cykelmotionist.

- Det er farligt, fordi det foregår ude i den virkelige verden. Engang imellem er der en, der betaler den ultimative pris. Og når det ovenikøbet er en, man kende, så mærker man det endnu mere.

- Men samtidig føler jeg, at fokus er på VM, nu hvor vi alle sammen er samlet. Og vi skal nok være klar til søndag, det er jeg ikke i tvivl om, siger Magnus Cort.

Chris Anker Sørensen, der blev 37 år, var en del af det danske landshold i adskillige VM-løb. Sidste gang i Italien i 2014, hvor også Michael Valgren var med.

/ritzau/